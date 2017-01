Κοράκια δημιουργούν μοναδικό σκηνικό στο χιονισμένο τοπίο!

Ένα βράδυ την περασμένη εβδομάδα, ο Walker Berg που εργάζεται στο Αστυνομικό Γραφείο Πόρτλαντ του Όρεγκον κοίταξε έξω από ένα παράθυρο του 12ου ορόφου στο Κέντρο Δικαιοσύνης αντικρίζοντας ένα απίστευτο θέαμα:

Τα χιονισμένα δέντρα ήταν γεμάτα μαύρες… κηλίδες, σαν να είχε πέσει παντού μπογιά, πιτσιλιές για την ακρίβεια. Ο Berg σύντομα κατάλαβε πως επρόκειτο για πουλιά, κοράκια συγκεκριμένα, σπεύδοντας να απαθανατίσει το θέαμα στην κάμερα και να το μοιραστεί στα socia media με τον τίτλο “Κοράκια στο Χιόνι”, που έγινε viral.

Category: Περίεργες Φωτογραφίες