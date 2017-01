Καλλιτέχνης “παγώνει” βιβλία!

Ο Alex Arnold ζει και εργάζεται στο Σαν Φρανσίσκο, με πρόσφατη δουλειά του μια συλλογή βιβλίων που μοιάζουν να πάγωσαν στο κρύο.

Ο ίδιος αξιοποιεί τα κρύσταλλα βόρακα για να κρυσταλλοποιήσει τα βιβλία, που αποκτούν στην εξωτερική τους πλευρά κρυστάλλους, οι οποίοι μοιάζουν με πάγο. Τα κρυσταλλωμένα έργα του έχουν ως σκοπό να υπερτονίσουν τη σημασία των βιβλίων στη ζωή μας, που οι σελίδες και οι ιστορίες τους παγώνουν στον χρόνο και όσα χρόνια κι αν περάσουν τα μηνύματα παραμένουν σημαντικά και πάντα σύγχρονα…















Category: Περίεργες Φωτογραφίες