Η φύση μοιάζει να έχει το δικό της… Photoshop!

Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε εικόνες από διάφορες τοποθεσίες και μένουμε άφωνοι με την ομορφιά ή την παραδοξότητά τους, σκεφτόμενοι πως δεν είναι αληθινές. Κι όμως η φύση έχει το δικό της Photoshop και εντυπωσιάζει. Σαν καλλιτέχνης γραφίστας βάζει μια ιδιαίτερη πινελιά και εκπλήσσει με το αποτέλεσμα…

Γέφυρα πάνω από παγωμένο ποτάμι



Ηλιοβασίλεμα από πάνω από τα σύννεφα στην Αυστραλία



Το χειμώνα, ο πάγος της λίμνης Βαϊκάλης φτάνει περίπου το ένα μέτρο σε πάχος



Πολύχρωμος φλοιός ευκαλύπτου, Χαβάη



Αστραπή που μοιάζει με κοράκι να κάθεται σε σύρματα



Τα μεγαλύτερα κύματα στον κόσμο εμφανίζονται στο Puerto Chicama, Περού



Kuthiny Bata – ένα μοναδικό φυσικό μνημείο της Καμτσάτκα



Ένα πλήρες φεγγάρι ανατέλλει πάνω από τα σύνορα μεταξύ Αλτάι και Μογγολίας



Η διατομή του αχάτη μοιάζει με ωκεανό



Η αντανάκλαση του ήλιου στο Έβερεστ



Χιονισμένα δέντρα στον δρόμο



Το Βόρειο Σέλας πάνω από το Lofoten, Νορβηγία



