Η παγωμένη λίμνη Δοϊράνη!

Με ονειρικό τοπίο μοιάζει η λίμνη Δοϊράνη, που πάγωσε λόγω των χιονοπτώσεων και του δριμέος ψύχους που επικρατεί στην περιοχή. Με τη θερμοκρασία να φτάνει ακόμη και τους μείον 8 βαθμούς Κελσίου, τα δέντρα μετατράπηκαν σε εκπληκτικά «γλυπτά» και οι βάρκες των ψαράδων εγκλωβίστηκαν μέσα στον πάγο. Η λίμνη Δοϊράνη, στα σύνορα της Ελλάδας με την ΠΓΔΜ, αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους υγροβιότοπους και έχει περιληφθεί στις ζώνες ειδικής προστασίας, καθώς δίνει προσωρινό καταφύγιο σε 36 σπάνια είδη πουλιών.











Category: Περίεργες Φωτογραφίες