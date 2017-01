Εκπληκτικές φωτογραφίες από τους νομάδες της Μογγολίας

Ο συγγραφέας και φωτογράφος Joel Santos από την Πορτογαλία αγαπάει τα ταξίδια και συχνά επιλέγει να απαθανατίζει στις συλλογές του τα μέρη που επισκέπτεται και τους ανθρώπους, που συναντά. Λάτρης των εξωτικών ταξιδιών, προτιμά να επισκέπτεται σπάνιους τουριστικούς προορισμούς, όπως έκανε και στο τελευταίο του ταξίδι στην Μογγολία. Εκεί, τράβηξε εκπληκτικές φωτογραφίες από τα «παγωμένα» τοπία και από τους νομάδες της Μογγολίας μαζί με τους ταράνδους τους. Το αποτέλεσμα είναι, πραγματικά, μαγευτικό, καθώς ο Santos μας ταξιδεύει σε έναν παραμυθένιο κόσμο, μακριά από τον δυτικό πολιτισμό.

Category: Περίεργες Φωτογραφίες