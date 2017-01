Γιατί δεν βλέπουμε μικρά περιστέρια στους δρόμους;

Περπατώντας στις πλατείες αλλά και στους δρόμους μιας μικρήσς ή μεγάλης πόλης είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συναντήσουμε περιστέρια, το πιο σύνηθες είδος αστικών πουλιών.

Γκρι, λευκά, μαύρα ή καφέ, περιστέρια κυριαρχούν στο αστικό τοπίο δίνοντας ζωή στην πόλη αλλά και εκνευρίζοντας μερικές φορές τους πολίτες με τις ακαθαρσίες τους.

Ακόμη κι αν πολλοί δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να το σκεφτούμε, υπάρχει ένα παράδοξο με τα περιστέρια. Παρόλο που συναντάμε πολλά από αυτά στην καθημερινότητά μας, έχετε αναλαγιστεί ότι ποτέ δεν βλέπουμε μωρά περιστέρια;

Το παράξενο αυτό φαινόμενο έχει βέβαια μια λογική εξήγηση. Τα περιστέρια επιλέγουν να χτίζουν τις φωλιές τους μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα των ανθρώπων, σε δέντρα, εγκαταλελειμμένα κτίρια, στέγες κτλ. Επιπλέον, τα περιστέρια είναι πολύ στοργικοί γονείς και κρατούν τα μικρά τους στη φωλιά μέχρι αυτά να γίνουν 40 ημερών. Σε αυτό το διάστημα τα μικρά περιστέρια έχουν μεγαλώσει αρκετά ώστε να μην είναι εμφανής η διαφορά τους από τα υπόλοιπα. Γι αυτό δεν βλέπουμε μικρά περιστέρια στους δρόμους ή τουλάχιστον δεν τα παρατηρούμε.

Οι πιο παρατηριτικοί και γνωρίζοντες, μπορούν να διαχωρίσουν τα νεα΄ρα περιστέρια από την έλλειψη μοβ και πράσινου φτερώματος γύρω από το λαιμό!

Category: Περίεργα Νέα