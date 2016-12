Το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο!

Οι πρωτεύουσες όλου του κόσμου «διαγωνίζονται» για το ποια θα φιλοξενήσει το ψηλότερο δέντρο στον κόσμο. Τα πρωτεία διεκδικεί από φέτος η πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα Κολόμπο στην οποία τοποθετήθηκε ένα δέντρο ύψους 73 μέτρων.

Για το τεχνητό αυτό δέντρο χρειάστηκαν περισσότερα από 600.000 λαμπάκια καθώς είναι 18 μέτρα ψηλότερο από αυτό της πόλης Γκουανγκζού στην Κίνα. Το κόστος του ανήλθε σε 80.000 δολάρια, ενώ για να στηθεί απαιτήθηκε δουλειά 4 μηνών από εκατοντάδες εργάτες και εθελοντές. Σημειώνεται, πάντως, ότι εκκρεμεί η τυπική επιβεβαίωση από εκπροσώπους του βιβλίου των Ρεκόρ Γκίνες.



Category: Περίεργες Φωτογραφίες