Το ανθρώπινο σάλιο έξι φορές πιο ισχυρό από την μορφίνη

Μια ομάδα Γάλλων ερευνητών υποστηρίζει ότι το ανθρώπινο σώμα παράγει ένα φυσικό παυσίπονο πολλές φορές πιο ισχυρό από τη μορφίνη: το σάλιο! Η επιστημονική ομάδα από το Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι, με επικεφαλής την δρ Catherine Rougeot, υποστηρίζει ότι τα ευρήματα της έρευνάς της θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες θεραπείες πόνου.

Οι ερευνητές απομόνωσαν μια χημική ουσία στο ανθρώπινο σάλιο, την οπιορφίνη (opiorphin) και την χρησιμοποίησαν σε πειραματόζωα αρουραίους, οι οποίοι είχαν είτε τεχνητά (χημικώς) επαγόμενο χρόνιο πόνο, ή μηχανικά επαγόμενο οξύ πόνο, προκειμένου να μελετήσουν τις παυσίπονες ιδιότητες της οπιορφίνης.

Η ουσία αυτή στο σάλιο αποδείχτηκε ότι ήταν τόσο αποτελεσματική έναντι στον πόνο, ώστε οι αρουραίοι χρειάζονταν έξι φορές περισσότερη μορφίνη από όσο οπιορφίνη, προκειμένου ο πόνος τους να πέσεις στο ίδιο επίπεδο.

Οι ερευνητές εικάζουν ότι η οπιορφίνη στο σάλιο μπορεί να μπλοκάρει την καταστροφή συγκεκριμένων χημικών ουσιών, που ονομάζονται εγκεφαλίνες. Οι εγκεφαλίνες βρίσκονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα και έχουν την ικανότητα να τροποποιούν την αντίδραση του οργανισμού στον πόνο.



Οι επιστήμονες ελπίζουν μέσω περαιτέρω ερευνών να προσδιορίσουν τις ακριβείς συνθήκες που πυροδοτούν την απελευθέρωση των συγκεκριμένων χημικών ουσιών και να εξερευνήσουν το φαρμακολογικό προφίλ της οπιορφίνης, ώστε να μπορούν να μελετήσουν τις ενδεχόμενες τοξικολογικές επιπτώσεις της σε μεγαλύτερη δοσολογία.

Όμως, άλλοι επιστήμονες δεν εμφανίζονται και τόσο σίγουροι για τη σημασία της εν λόγω έρευνας, αφού υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει ισχυρή απόδειξη ότι οι εν λόγω χημικές ουσίες παίζουν ρόλο στον φυσιολογικό έλεγχο της αντίληψης του πόνου.

Πηγή:iatropedia.gr

GD Star Rating

loading...

, 8.5 out of 10 based on 2 ratings

Category: Περίεργα Νέα