Πανέξυπνος σκύλος παίζει μπάλα με τους περαστικούς!

Η Sue είναι ένας σκύλος που απλώς θέλει να παίξει με την μπάλα του ποδοσφαίρου της. Το παιχνίδι ωστόσο είναι πιο διασκεδαστικό με φίλους και έτσι αποφάσισε να γνωρίσει κόσμο και να παίξει μαζί τους… Τι κάνει λοιπόν; Πετάει την μπάλα της πάνω από τα κάγκελα του φράχτη και περιμένει να περάσει κάποιος… Περαστικός, ποδηλάτης, μοτοσικλετιστής μόλις βλέπει την μπάλα της σταματάει, την πιάνει και της την πετάει πίσω… Εκείνη τρέχει να την πιάσει και η ίδια κίνηση επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά.. Πραγματικά το βίντεο είναι διασκεδαστικό…



Category: Περιεργα Video