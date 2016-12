Οι ωραιότερες φωτογραφίες από drone για το 2016!

Τα drones χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στη φωτογραφία, αποτυπώνοντας υπέροχες εικόνες από ψηλά. Οι φαν τους έχουν δημιουργήσει μια πλατφόρμα στο Internet που ονομάζεται Dronestagram και εκεί αναρτούν φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί από drones. Η εν λόγω κοινότητα μεγαλώνει γρήγορα και οι εικόνες που μπορεί κάποιος να δει εκεί είναι πανέμορφες. Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν και αντίστοιχα βραβεία με τον 3ο Ετήσιο Διαγωνισμό Drone Photography Awards να έχει φτάσει στο τέλος του. Οι καλύτερες φωτογραφίες από drone λοιπόν για το 2016 είναι εδώ και σίγουρα θα σας ενθουσιάσουν.

1. Saint Francis Assisi, Ούμβρια Ιταλία



2. Cable Beach



3. Δάσος Kalbyris, Δανία



4. Κανάριοι Νήσοι, Ισπανία



5. Βίλνιους, Λιθουανία



6. Ηφαίστειο Piton De La Fournaise



7. Βενετία



8. Οροσειρά Chugah, Αλάσκα



9. Βράχος Moab



10. Κοπάδι προβάτων



