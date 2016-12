Ταξιδιωτικές φωτογραφίες της Χρονιάς: Αυτές είναι οι καλύτερες!

Οι φωτογραφίες πολλές που συμμετείχαν στο διαγωνιστικό κομμάτι του Travel Photographer of the Year 2016 (TPOTY) και οι οποίες τραβήχτηκαν από φωτογράφους από 20 χώρες ανά τον κόσμο. Η θεματολογία αφορούσε σε πόλεις και αρχιτεκτονική, ανθρώπους και πολιτισμό, άγρια ζωή και φύση. Η επιλογή δύσκολη αλλά το αποτέλεσμα εξαιρετικό για άλλη μία φορά… Οι διακριθείσες φωτογραφίες θα φιλοξενηθούν στις εκθέσεις του TPOTY σε διάφορα σημεία της Μ. Βρετανίας.



















GD Star Rating

loading...

, 9.8 out of 10 based on 6 ratings

Category: Περίεργες Φωτογραφίες