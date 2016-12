Τι κρύβεται άραγε κάτω από τα πολλά στρώματα πάγου στον βυθό της Ανταρκτικής; Αυτό θέλησαν να δουν οι επιστήμονες και κατέβηκαν αρκετά μέτρα κάτω από το παγωμένο νερό, αντικρίζοντας όμορφες εικόνες. Ζωντανοί οργανισμοί και πολύχρωμα θαλάσσια είδη φαίνονται στην κάμερα ενώ τεράστια κομμάτια πάγου που επιπλέουν δημιουργούν ένα απόκοσμο σκηνικό στο βυθό.



GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περιεργα Video