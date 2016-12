Καλλιτέχνης κάνει τις πέτρες… εύπλαστες!

Ο Ισπανός γλύπτης José Manuel Castro López δεν φοβάται να πειραματιστεί και να αλλάξει την άποψη που έχουμε για μερικά αντικείμενα. Τι σημαίνει αυτό; Ο ίδιος επεξεργάζεται με τέτοιο τρόπο τις πέτρες που μοιάζουν ότι είναι τα πιο εύπλαστα υλικά. Μοιάζει να παρακάμπτει τους νόμους της Φυσικής και κάνει τις πέτρες να είναι τόσο μαλακές στο μάτι, καθώς τις… ξεφλουδίζει, ανοίγει οπές πάνω τους, τις τραβάει με ευκολία και γενικότερα τις κάνει εύπλαστες μάζες…

















Category: Περίεργες Φωτογραφίες