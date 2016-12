Η δύναμη της αγάπης με πρωταγωνιστές 2 σκύλους!

Μια σκυλίτσα ήταν πολύ τραυματισμένη για να μετακινηθεί από τις ράγες του τρένου και ο φίλος της την προστάτευε για 2 μέρες στο κρύο… Η ιστορία διαδραματίστηκε στην Ουκρανία με πρωταγωνιστές την Lucy και τον Panda. Η σκυλίτσα τραυματίστηκε σοβαρά και δεν μπορούσε να μετακινηθεί από τις ράγες του τρένου. Το κρύο ήταν βαρύ και το χιόνι πολύ, ενώ κάθε λίγο και λιγάκι περνούσαν τρένα με μεγάλη ταχύτητα.

Ο θάνατος θα ήταν βέβαιος για εκείνη εάν δεν είχε έναν πιστό φίλο να την προστατέψει. Εκείνος πήγαινε δίπλα της και κουλουριαζόταν για να την ζεστάνει και κάθε φορά που περνούσε τρένο κάλυπτε το κεφάλι της με το σώμα του, προσέχοντας να μην τραυματιστούν. Ο Denis Malafeyev ήταν αυτός που βρήκε τα δύο σκυλιά και κατέγραψε τη στιγμή που το τρένο περνούσε από πάνω τους. Ακόμα και μετά τη διάσωσή τους παρέμειναν το ένα δίπλα στο άλλο μέσα στο αυτοκίνητο που τα μετέφερε στον κτηνίατρο.







Category: Περίεργες Φωτογραφίες