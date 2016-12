Γεγονότα του 2016 που μας κάνουν να πιστεύουμε στην ανθρωπιά!

Για εκατομμύρια ανθρώπους το 2016 θα μείνει στην ιστορία ως το έτος που χάσαμε την πίστη μας στην ανθρωπιά και αυτό εξαιτίας πολλών αρνητικών γεγονότων που συνέβησαν. Πόλεμοι, καταστροφές, θάνατοι, τρομοκρατικά χτυπήματα, δολοφονίες, κι ένας κόσμος γεμάτος κακά και αδιαφορία για τον συνάνθρωπο. Κι όμως κάποια περιστατικά ήταν τόσο σημαντικά, αν και μεμονωμένα, που έδειξαν για άλλη μία φορά το καλό πρόσωπο του ανθρώπου και αναζωπύρωσαν την πίστη στην ανθρωπότητα…

1. Γυναίκα από τη Δανία έσωσε παιδάκι στη Νιγηρία που εγκαταλείφθηκε από τους γονείς του



2. Μετέτρεψε το φορτηγό του σε δημόσιο χώρο για να κάνουν μπάνιο οι άστεγοι



3. Λιοντάρι που σώθηκε από το τσίρκο, όπου ήταν ετοιμοθάνατο



4. Έσωσε 1.000 σκυλιά από τη δολοφονία για Φεστιβάλ στην Κίνα



5. Τουρίστρια υιοθέτησε αδέσποτο που την περίμενε καθημερινά έξω από το ξενοδοχείο της



6. Υιοθέτησε σκυλάκι με ένα μάτι που κανείς δεν ήθελε αφού και εκείνος είχε όραση μόνο από το ένα του μάτι



7. 12χρονο αγόρι έμαθε να ράβει λούτρινα για τα άρρωστα παιδιά



8. Οι γείτονες έφτιαξαν το σπίτι συνταξιούχου



9. Αγόρι μεγάλωνε 2 χρόνια τα μαλλιά του για να τα χαρίσει σε παιδιά με καρκίνο



10. Δρομέας βοήθησε συναθλήτρια και τερμάτισε τελευταία στους Ολυμπιακούς



11. Εταιρεία έφτιαξε ποτήρι για αυτιστικό παιδί που μπορούσε να πιει μόνο από αυτό



12. Επιστήμονες αποκατέστησαν την σπασμένη μύτη πτηνού που κακοποιήθηκε



13. Πραγματοποίησαν εκ νέου την τελετή αποφοίτησης για συμφοιτητή που είχε σοβαρό ατύχημα



14. Νοσοκομείο επέτρεψε σε ασθενείς να δεχτούν τα κατοικίδιά τους



15. Εστιατόριο τοποθέτησε ψυγείο στον εξωτερικό του χώρο για να παίρνουν φαγητό οι άστεγοι



