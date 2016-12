Επανδρωμένο ρομπότ τεσσάρων μέτρων που ξέρει να περπατά

Η νοτιοκορεάτικη εταιρία Korea Future Technology σε συνεργασία με τον Vitaly Bulgarov, κατασκεύασαν ένα εντυπωσιακό επανδρωμένο ρομπότ ύψους τεσσάρων μέτρων .

«Το σχέδιο είναι να οικοδομήσουμε μια αξιόπιστη ρομποτική πλατφόρμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε διάφορες χρηστικές εφαρμογές», ανέφερε ο Bulgarov.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα βλέπουμε τις δοκιμές που γίνονται ώστε το ρομπότ να κινεί τα χέρια του και να περπατά, αντιγράφοντας ουσιαστικά τις κινήσεις του χειριστή του.

Ο Vitaly Bulgarov, έχει εργαστεί για τη δημιουργία παιχνιδιών όπως το Starcraft II: Heart of the Swarm, το World of Warcraft και το Diablo III, και ταινίες όπως το Transformers: Age of Extinction και Terminator Genisys.

Πηγή:cnn.gr

GD Star Rating

loading...

Category: Περίεργα Νέα