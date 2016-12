Έλληνας δημιουργεί εντυπωσιακές συνθέσεις γκράφιτι

Ο Έλληνας street artist Achilles ζει στην Αθήνα και με την ιδιαίτερη τέχνη του μεταμορφώνει τους δρόμους και τους τοίχους της πόλης σε εντυπωσιακές γκαλερί από γκράφιτι. Ο καλλιτέχνης, συχνά, χρησιμοποιεί την τεχνική της προοπτικής με ασυνήθιστους τρόπους. Άλλοτε χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικούς τοίχους για να δημιουργήσει ένα συνθετικό έργο, που απεικονίζει ένα γυναικείο πρόσωπο κι άλλοτε εκμεταλλεύεται τη δομή του χώρου, εντάσσοντάς την στο ίδιο το έργο.

Category: Περίεργες Φωτογραφίες