Το χρώμα της χρονιάς 2017 από την Pantone!

Ποιο είναι το χρώμα για το 2017; Μπορεί να φαίνεται αρκετά περίεργη ως ερώτηση ωστόσο για τους ειδικούς του PANTONE Color Institute που παίρνουν πολύ σοβαρά τα χρώματα είναι πολύ σοβαρή και ήδη έχουν την απάντηση.

Κάθε χρόνο οι δημιουργοί του διάσημου συστήματος χρωμάτων επιλέγουν το πιο trendy χρώμα για τους επόμενους 12 μήνες. Φέτος είναι PANTONE 15-0343 Πράσινο. “Μια δροσιστική και αναζωογονητική απόχρωση, το πράσινο συμβολίζει κάθε νέα αρχή», δηλώνει η εταιρεία. Μάλιστα, αυτό θα είναι που θα κυριαρχήσει στη μόδα, την αρχιτεκτονική και το design και θα το βλέπουμε διαρκώς μπροστά μας.









Category: Περίεργες Φωτογραφίες