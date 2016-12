Τι κάνει ένα κουτάλι στον πλανήτη Άρη;

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Η επίμαχη φωτογραφία απεικονίζει ένα αντικείμενο που έχει εκπληκτική ομοιότητα με κουτάλι. Το ρομποτικό όχημα «Curiosity» που «οργώνει» τον Κόκκινο Πλανήτη αποκαλύπτει τι είδους αντικείμενα μπορεί να υπάρχουν στη επιφάνειά του.

Η φωτογραφία που φέρει τη σφραγίδα της NASA κέντρισε το ενδιαφέρον των χρηστών στα social media. Ένας χρήστης στο YouTube, με το ψευδώνυμο “UFO Hunter” (Kυνηγός UFO) κοίταξε πιο προσεκτικά και κατέληξε σε ένα εκπληκτικό συμπέρασμα: Πρόκειται για ένα κουτάλι στην «άμμο» του πλανήτη Άρη. Εμπειρογνώμονες της NASA, έσπευσαν να ρίξουν φως στο μυστήριο. «Δεν πρόκειται για κουτάλι αλλά για ένα πέτρωμα με το σχήμα ενός κουταλιού».

Category: Περίεργες Φωτογραφίες