Τείχος ομίχλης στη λίμνη Superior!

Οι κάτοικοι στο λιμάνι Duluth στη Μινεσότα είδαν ένα θεαματικό φαινόμενο πριν από μερικές ημέρες στον ορίζοντα: Ένας τοίχο ομίχλης πάνω από το λιμάνι και τη λίμνη Superior. Δημιουργήθηκε από την εξάτμιση του πιο ζεστού νερού της λίμνης στον παγωμένο αέρα, που είχε θερμοκρασία -18 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ένα υπέροχο τοπίο. Ωστόσο, αυτό το φαινόμενο προμηνύει δύσκολες καιρικά μέρες για την περιοχή καθώς συνήθως η εμφάνισή του φέρνει μεγάλη κακοκαιρία.













Category: Περίεργες Φωτογραφίες