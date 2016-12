Σιντριβάνι στο Ντουμπάι “χορεύει” στο “Ι will always love you” και είναι υπέροχο!

Το σιντριβάνι στο Ντουμπάι είναι γωνστό σε όλους, είτε έχουν επισκεφθεί την πόλη είτε όχι, και ο λόγος είναι οι καθημερινές παραστάσεις νερού που γίνονται παρουσία πολλών ντόπιων και επισκεπτών. Σε μία από αυτές λοιπόν το νερό χορεύει σε ρυθμούς Witney Huston και στο τραγούδι “Ι will always love you” και το αποτέλεσμα είναι μαγευτικό. Τόσο η μουσική και οι στίχοι όσο και το απίθανο χορευτικό του νερού συμπληρώνουν το σκηνικό, που συνθέτει μια εντυπωσιακή εικόνα!



GD Star Rating

loading...

, 6.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περιεργα Video