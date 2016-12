Ο παγωμένος φάρος της λίμνης Μίσιγκαν σε ένα βίντεο!

Στη λίμνη Μίτσιγκαν κάθε χρόνο το χειμώνα ο φάρος του Αγίου Ιωσήφ αποκτά μια απόκοσμη εμφάνιση, καθώς ο πάγος προσκολλάται πάνω του. Ο φωτογράφος Joshua Nowicki πέταξε πάνω από τη λίμνη αψηφώντας τις καιρικές συνθήκες προκειμένου να απαθανατίσει τις εικόνες. Ο φάρος, που κατασκευάστηκε το 1859 και ανακαινίστηκε πρόσφατα, αποτελεί ιστορικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής και μετατρέπεται κατά τους χειμερινούς μήνες σε ένα παράδοξο παγωμένο “γλυπτό” που κερδίζει τις εντυπώσεις. Στο βίντεο αυτό, μάλιστα, ο φάρος φαίνεται να μοιάζει περισσότερο με ένα κάστρο πάγου που φωτίζεται από μέσα καθώς πέφτει το βράδυ.



