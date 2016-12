Ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας στο νυχτερινό ουρανό!

Ο φωτογράφος Sandro Casutt ζει σε ένα απομακρυσμένο ελβετικό χωριό με απίστευτη θέα στο γαλαξία της Ανδρομέδας. Το χωριό Vals, με πληθυσμό 990 κατοίκων, είναι μια προνομιακή τοποθεσία για την προβολή του πλησιέστερου μεγάλου γαλαξία στη Γη. Έτσι ο Casutt, μαζί με τον αδελφό του αποτυπώνουν στο φακό υπέροχες εικόνες, με τον Casutt να περνάει τα βράδια του στο κυνήγι για τον τέλειο ουρανό.

Οι φωτογραφίες, οι οποίες τραβήχτηκαν σε διαφορετικές εποχές, αποτυπώνουν την απίστευτη θέα της Ανδρομέδας σε όλο της το μεγαλείο. Η Ανδρομέδα είναι ο πιο κοντινός σε μας γαλαξίας, περίπου 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Τα εκατομμύρια άστρα αλλά και τα νεφελώματα ομορφαίνουν και φωτίζουν ποικιλοτρόπως τον νυχτερινό ουρανό, δίνοντας τις εικόνες που θα δείτε στη συνέχεια…

















